NBA》A.戴維斯走不了？鵜鶘總管被爆拒接電話搞失蹤

鵜鶘招牌球星A.戴維斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕A.戴維斯（Anthony Davis）拋出求去震撼彈，爆發各隊的搶人大戰，紛紛端出最好籌碼，但鵜鶘總管丹普斯（Dell Demps）竟大搞失蹤，完全不接電話。

早在A.戴維斯「賣我」宣言公布前，湖人和塞爾提克就對他抱有高度興趣，如今消息爆開之後，又有更多球隊加入戰局，尼克、暴龍和公鹿等都是競逐隊伍。

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先前《ESPN》記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）曾說過，鵜鶘已在聽取各隊報價，但前提是包裹內容好到難以拒絕，否則不會點頭，現在各隊無不使出渾身解數搶人，《ESPN》記者Dave McMenamin卻又在稍早爆出，丹普斯完全不接電話，讓他隊總管超無奈的狀況。

A.戴維斯下一站在哪，美國時間2月7日季中交易截止日前皆有無數可能，但依丹普斯搞失蹤拒聽報價的情形，也有可能鵜鶘本季不願放人，待季後再「販售」A.戴維斯。

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