MLB》真的有興趣？教士未與馬查多進行面談

馬查多（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕棒球迷非常期待明星野手馬查多（Manny Machado）究竟會花落誰家，但根據最近的消息顯示，這個答案恐怕還不會那麼快揭曉。

MLB的記者Jon Morosi指出，目前還未有任何消息顯示有任何一隊與馬查多達成共識，另外他還補充，先前對馬查多有興趣的教士隊至今仍未與他正式接觸，但他也補出，有多支球隊都還在跟馬查多進行談判。

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另根據The Athletic's的Dennis Lin報導，教士其實對於馬查多很有興趣，希望雙方能夠在邁阿密進行一次面對面的談話。

馬查多這個冬天拜訪了白襪、費城人和洋基，ESPN記者Buster Olney指出，目前僅白襪有較明確的動作，開出了一張7年1億7500萬美元的合約。

儘管今年的自由市場非常冷清，尤其是今年最大尾的兩位自由球員馬查多和哈波（Bryce Harper）還沒找到新東家，而距離春訓的報到日2月11日只剩下十天左右而已。

馬查多在本季的162場比賽中打出生涯新高9成05的整體攻擊指數（OPS），加上平生涯紀錄的37發全壘打和生涯最多的107分打點。

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