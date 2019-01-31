MLB》陳偉殷前隊友 風扇哥找到新工作

雷諾茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕生涯累積294轟的「風扇哥」雷諾茲（Mark Reynolds）找到新工作，今與洛機簽下小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀請。

35歲的雷諾茲生涯12個賽季效力過8支球隊，包括2012與台灣左投陳偉殷同在金鶯，其中在2016、17年球季效力洛磯表現最為亮眼，2016年出賽118場敲出282/.356/.450打擊三圍，2017年則出賽148場敲出30轟。

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去年雷諾茲直到4月才與國民簽約，總共出賽86場，敲出.248打擊率，13支全壘打以及40分打點，還曾經在去年7月締造單場10打點的瘋狂之夜。

洛磯目前有左打的墨菲（Daniel Murphy）鎮守一壘，三壘則有6屆金手套艾倫納多（Nolan Arenado），雷諾茲一、二、三壘、外野都可以守，右打的他對左投手的打擊率從前年的.231進步到去年的.309，也可以擔任代打。

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