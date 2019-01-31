NBA》湖人搶走A.戴維斯有譜？詹皇一句話引遐想

A.戴維斯（左）拋出交易震撼彈，有機會與詹姆斯（右）合體？（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕A.戴維斯（Anthony Davis）求去消息傳開後，湖人被點名是最有可能的下家，今天詹姆斯（LeBron James）發文提到的「暴風雨前的寧靜」也引來各界揣測。

詹姆斯因左腹股溝傷勢連17場缺陣，原本有消息指出可能於台灣時間本週五對快艇復出，今湖人教頭華頓（Luke Walton）提到子弟兵的恢復情形，「參與練習的狀況一切良好，能否復出仍待評估。」但也明確表示，詹姆斯明天不會上場。

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詹姆斯缺陣期間，湖人戰績為6勝11敗，原高居西部第四一口氣跌到八強之外，明展開7場艱辛的客場之旅，期間會碰到勇士、塞爾提克和七六人，皆為不好對付的強隊，湖人教練團雖宣稱詹姆斯復出無需操之過急，但的確需要當家球星歸隊坐鎮，提振戰績。

現在湖人高層積極爭搶A.戴維斯（Anthony Davis），盼提升陣容重返榮耀，詹姆斯先前就曾說過，若能合體打球再好不過，又曾一起共度晚餐，雖近日交易傳聞鬧得沸沸揚揚之際並未再談論此事，但稍早他在Instagram寫上「暴風雨前的寧靜」，引來各界猜測是否預告A.戴維斯的交易案有譜，也有網友認為，只是復出宣言罷了。

詹姆斯在IG限時動態寫上「暴風雨前的寧靜」引起遐想。（取自IG）

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