NBA》紐約球迷起立致敬 德佬砍本季新高回禮（影音）

諾威斯基在紐約主場獲得滿滿祝福。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠今作客尼克,精神領袖諾威斯基(Dirk Nowitzki)受到紐約球迷熱烈歡迎,無論是上場前或是得分,都能讓現場歡呼聲如雷,他也不負眾望拿下14分,終場獨行俠以114:90獲勝。

40歲的諾威斯基尚未決定下一季是否繼續批上戰袍,今天可能是最後一次在麥迪遜廣場花園球場出賽,繼上一次在TD花園球場受到全場塞爾提克球迷轟動如雷、起立致敬,今天再度在客場獲得球迷最溫暖的祝福,諾威斯基本季彷彿在開「巡迴演唱會」。

上次諾威斯基在TD花園球場10投0中,這次不再漏氣,上場11分鐘就攻下14分,是本季新高,讓全場球迷數度起立鼓掌,向這位傳奇球星致敬,諾威斯基也向球迷致意,比出了「讚」手勢回應。

此役獨行俠巴恩斯(Harrison Barnes)攻下全場最高19分,D.史密斯(Dennis Smith Jr.)13分、10籃板、15助攻完成大三元,聯手助隊拿下勝利。

Dirk drains a 3 and the New York fans give him some love! pic.twitter.com/A6gUKIRIdf