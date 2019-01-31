NBA》紐約球迷起立致敬 德佬砍本季新高回禮（影音）

諾威斯基在紐約主場獲得滿滿祝福。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今作客尼克，精神領袖諾威斯基（Dirk Nowitzki）受到紐約球迷熱烈歡迎，無論是上場前或是得分，都能讓現場歡呼聲如雷，他也不負眾望拿下14分，終場獨行俠以114：90獲勝。

40歲的諾威斯基尚未決定下一季是否繼續批上戰袍，今天可能是最後一次在麥迪遜廣場花園球場出賽，繼上一次在TD花園球場受到全場塞爾提克球迷轟動如雷、起立致敬，今天再度在客場獲得球迷最溫暖的祝福，諾威斯基本季彷彿在開「巡迴演唱會」。

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上次諾威斯基在TD花園球場10投0中，這次不再漏氣，上場11分鐘就攻下14分，是本季新高，讓全場球迷數度起立鼓掌，向這位傳奇球星致敬，諾威斯基也向球迷致意，比出了「讚」手勢回應。

此役獨行俠巴恩斯（Harrison Barnes）攻下全場最高19分，D.史密斯（Dennis Smith Jr.）13分、10籃板、15助攻完成大三元，聯手助隊拿下勝利。

Dirk drains a 3 and the New York fans give him some love! pic.twitter.com/A6gUKIRIdf — Dallas Mavericks （@dallasmavs） 2019年1月31日

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