NBA》「表弟」復出表現亮眼 柯爾：他帶我們熬過波折

卡森斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）上一季因傷提前報銷，停戰近一年後終於在本月重返戰線，與勇士組成「五星連線」，對此勇士總教練柯爾（Steve Kerr）坦言，季初球隊許多遇到許多波折，不過這也讓今年球季更有新鮮感，這與卡森斯有很大的關聯。

柯爾在今天球隊訓練結束後說：「賽季初期面對一段艱難的時間，包括一些傷病和戲劇化的事，因此1、2月的時間表與以往不同。不過這樣感覺更新鮮，與卡森斯還有很多事要完成。」

請繼續往下閱讀...

19日卡森斯首度先發上陣，與柯瑞（Stephen Curry）等四位上季皆入選明星賽的球員組成「五星連線」，目前5場比賽場均15.2分、7籃板，表現相當亮眼。卡森斯也相當適應戰力值超高的新環境：「分擔責任很有趣，與自己一樣有天賦的隊友打球也很有趣，對場上的每個來說比賽變得容易多了」卡森斯說，「你不再總是焦點，也不需要一直看兩、三人球隊。」

「一整隊都是高智商的人」卡森斯說，他認為球隊都能在同個頻率上並契合，輕易的往正確方向走，「不能說完美，但是一切都很順暢，比很多人想像的容易多了。」

禁區新戰力的加入也讓球隊產生化學變化，柯爾指出，因為卡森的加入，讓D.格林（Draymond Green）感到壓力，目前的狀態是本季巔峰：「他的表現和我看過的一樣好，助攻和失誤數據非常驚人，而且不僅僅是助攻，而是推動全隊」柯爾說。

明天是卡森斯首度在勇士主場亮相，將迎戰東部排名第4的七六人，並與明星中鋒恩比德（Joel Embiid）正面交鋒；目前勇士奪下11連勝，能否延續連勝等，都是此戰的焦點。

勇士組「五星連線」。（資料照，美聯社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/