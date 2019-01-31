NBA》再度錯過明星球員？ 沃神爆：湖人得標戴維斯機率低

A.戴維斯（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，鵜鶘目前對於將A.戴維斯（Anthony Davis）交易至湖人不感興趣。

A.戴維斯前幾天宣布自己希望被交易到其他球隊，而他的經紀人正好跟詹姆斯（LeBron James）是同一個人，都是保羅（Rich Paul），引發外界遐想。

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湖人預計會端出波爾（Lonzo Ball）、庫茲馬（Kyle Kuzma）、英葛蘭（Brandon Ingram）和一些選秀籤來當做籌碼，而波士頓擁有全聯盟最好的籌碼，但目前礙於厄文身上的「羅斯條款」，導致他們不能出手進行交易。

塞爾提克能夠組成厄文加A.戴維斯的組合的唯一方式，只能等到厄文選擇跳出2019-20年的球員選項，並與塞爾提克重新議約，然後，塞爾提克在厄文跳出合約後與鵜鶘完成交易，這也讓外界認為，鵜鶘會等到塞爾提克能夠進行交易後才會採取行動。

將A.戴維斯交易到東部，對於鵜鶘來說會是一個聰明的舉動，至少不用增強同分部球隊的實力，就像是馬刺將雷納德（Kawhi Leonard）交易到暴龍，灰狼將J.巴特勒（Jimmy Butler）送至七六人一樣，兩隊都不想把隊中明星交易給跟自己同分部的球隊。

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