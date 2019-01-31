NBA》狀元換替補中鋒？七六人想跟老鷹談交易

2017年七六人狀元郎佛爾茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕志在奪冠的七六人，盼能補強板凳深度，傳高層已看上老應替補中鋒戴德蒙（Dewayne Dedmon），但想換人恐怕得同意送走2017年狀元郎佛爾茲（Markelle Fultz）。

七六人先發陣容來看實力相當強大，但板凳深度不足是衝擊冠軍的一大致命傷，球隊總管布蘭德（Elton Brand）在季中交易截止日前積極尋找人選，戴德蒙就是標的物之一。

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今天比賽以前，戴德蒙出賽39場、繳出平均每場4成83投籃命中率，10.3分、7.4籃板的成績，吸引到七六人的注意，《ESPN》報導，七六人有意讓他擔任恩比德（Joel Embiid）替補，但可能得送出佛爾茲。

佛爾茲有著狀元郎的稱號，帳面上來看換替補球員相當不划算，不過佛爾茲表現不如預期，且傷勢存疑，自去年美國時間11月17日就未曾出賽，到底還有多少價值也還不清楚，對於想補上即戰力拚冠的七六人來說，或許這是放棄佛爾茲的最佳時機。



老鷹替補中鋒戴德蒙。（資料照，今日美國）

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