中職》彭政閔為何叫「火星恰」 熱血主播透露暖心故事

徐展元透露，恰恰後來把中職聯盟的200盜水晶獎座轉送給他。（取自徐展元。後援會臉書）

〔體育中心／綜合報導〕征戰中職19個年頭，「恰恰」彭政閔還有個外號是「火星恰」，熱血主播徐展元昨天在臉書上透露，當初這個綽號就是他幫恰恰取的，就是因為他的表現實在太好，根本不像地球人，而是從火星來的，他更稱，彭政閔根本是中職的「打擊之神」。

在2007年、職棒18年時，彭政閔以28場比賽，95打數就敲出13轟，打破當時 怪力男紀錄，播報的徐展元當下狂喊：「太恐怖的火星人！」此後恰恰只要開轟，徐展元都會說：「這個球打向火星去了！」

請繼續往下閱讀...

現在恰恰要退休，球迷也紛紛在徐展元的動態底下留言：「謝謝展元取了這個外號，恰如其分，也因此拉近了恰恰跟球迷的距離。」

徐展元還說，2014年彭政閔已經36歲，單季還跑出18次盜壘成功，達成職棒生涯200盜，是千安百轟百盜俱樂部的6人當中，唯一200盜的成員，徐展元透露，後來恰恰把中職頒的紀念獎座送給他，還親筆寫了「100kg」，徐展元受寵若驚，問他為什麼？

原來是因為恰恰每次盜壘時，徐展元播報都會特別加上「體重100公斤的恰恰竟然盜壘成功」，彭政閔受到刺激，才決心一定要跑到200盜。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/