NBA》史上最佳球隊？ 魔術強森：勇士多拿幾冠再說

魔術強森認為勇士不比當年的公牛和湖人強。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）最近受訪，表明自己認為勇士隊不是史上最佳球隊。他除了參與80年代的湖人王朝，同時也了解打造一支成功球隊所需的要素。

魔術強森。（資料照，法新社）

魔術強森在湖人12年的球季中總共進入九次總冠軍賽、獲得五座冠軍。而勇士隊在最近四年裡都闖入總冠軍賽，除了2016年被騎士從1：3的驚天大逆轉外，剩下三次都獲得了總冠軍。

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不過在魔術強森眼中，勇士距離歷史上最佳球隊還有一大段差距，他表示：「雖然一整個賽季拿下73勝的確是一件很了不起的成就，但這並不表示我那個時代喬丹（Michael Jordan）的公牛隊和我所在的湖人隊比他們差。」

魔術強森說：「勇士雖然有資格晉入討論的名單中，但我認為當年的公牛和湖人還是贏。喬丹贏得六座冠軍，而我贏得了五座。我們統治了整個世代，而勇士還沒做到這點，等到他們完成這項成就時再來跟我討論誰是史上最棒的球隊。」

勇士的確還需要在總冠軍賽中多證明幾次自己的歷史定位，而接下來幾年會是關鍵，不過勇士恐怕還要先想辦法，在今年的自由球員市場留下隊上多名關鍵球員。

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