NBA》佈局幫詹皇搶AD？經紀人保羅回應

鵜鶘一哥A.戴維斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕知名經紀人保羅（Rich Paul）日前因公開揭露A.戴維斯（Anthony Davis）無意與鵜鶘續約，一心求去，挨罰5萬美元（約154萬新台幣），但保羅指出，此起風波並不是因他而起，且球員之間早已私下互相「招手」，聯盟根本防不了。

過去詹姆斯（LeBron James）曾在受訪時曾透露出，與A.戴維斯聯手打天下的感覺必定很「不可思議」，當時就惹來不少抗議聲浪，如今保羅主動向媒體說A.戴維斯無意留在鵜鶘，也被認為是「耍心機」，努力促成旗下兩名球星合體。

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對於外界的猜測，保羅有話要說，他告訴《The Athletic》記者Sam Amick，現在引起的A.戴維斯搶人大戰並非因他而起，而且球員之間場外互動多少都有招募的意味，這也不是聯盟罰款就可以了事。

「球員招募早已不是新鮮事，而且他們私下密切聯絡，休賽季還會一起練球。」保羅接著說，「而且現在的球員懂得將未來掌握在自己手中，不會被外界的話語牽著走。與以前球員不同，他們會自己決定要去哪裡打球。」

A.戴維斯曾說過想去大市場球隊打球，內心屬意的正是湖人，現在就看鵜鶘願不願意成全A.戴維斯的心意了。

詹姆斯。（資料照，法新社）

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