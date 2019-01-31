中職》向恰恰致敬 賴清德：希望順利達成2000安200轟

彭政閔正式宣布季後卸下球員身分。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕職棒球員彭政閔（恰恰）即將於今年9月引退，也是棒球迷的前行政院長賴清德，今（31）日發臉書「向彭政閔致敬」，祝福他能順利達成2000安、200轟！

賴清德說，彭政閔是台灣的棒球英雄，不僅守備好，恰式打法更是厲害！在球場寫下了千安百轟百盜等許許多多難得的紀錄外，更代表台灣征戰國際，戰功彪炳，功在國家。

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賴清德表示，彭政閔也是台灣的棒球典範，自我要求高，技術不斷精進，在球場上全力以赴外，作風謙虛，待人和善，笑口常開，打全壘打不甩棒，不慶賀，也不開口大笑，充分尊重投手，又有為善不欲人知的愛心，年年捐䁬球具給貧困偏遠的基層球隊，他乾乾淨淨，與黑象事件無關更是贏得大家發自內心的佩服。

賴清德表示，恰恰跟其他的英雄一樣，成功的背後都有一身不為人知的傷痛，宣布引退令人不捨，「我們永遠感謝你帶给我們快樂的棒球時光」。

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