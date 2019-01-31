NBA》湯斯上演致命一擊 灰狼延長賽絕殺灰熊（影音）

湯斯（右）壓哨絕殺對手。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼今在自家主場迎戰灰熊，雙方戰到延長加賽，貝利斯（Jerryd Bayless）連拿4分，湯斯（Karl-Anthony Towns）抓到籃板後壓哨致命一擊絕殺灰熊，終場以99：97驚險獲勝。

第四節最後33秒湯斯切入灌籃扳平比數，雙方以93分平手進入延長加賽，灰熊M.加索（Marc Gasol）、康利（Mike Conley）接連得分，兩度取得領先，不過貝利斯也連拿4分，戰況持續僵持，最後3秒A.威金斯（Andrew Wiggins）三分線內出手後沒中，湯斯抓下籃板後壓哨出手得分，驚險絕殺灰熊。

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湯斯在前三節陷入犯規麻煩，不過他在上場26分鐘戰線高效率，攻下16分、10籃板。貝利斯飆進全隊最高19分及生涯新高的12助攻，兩人都是獲勝大功臣。

灰熊部分，康利（Mike Conley）繳出全場最高26分、8助攻，上場將近43分鐘的M.加索貢獻19分、7籃板，替補前鋒拉布（Ivan Rabb）也有10分、10籃板表現。

Towns rebound and lets it fly...



Karl-Anthony Towns knocks down the #TissotBuzzerBeater to win it for the @Timberwolves in Minnesota! #ThisIsYourTime #AllEyesNorth pic.twitter.com/MLHtvx7YJK — NBA （@NBA） 2019年1月31日

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