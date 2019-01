NBA》湯斯上演致命一擊 灰狼延長賽絕殺灰熊（影音）

湯斯(右)壓哨絕殺對手。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕灰狼今在自家主場迎戰灰熊,雙方戰到延長加賽,貝利斯(Jerryd Bayless)連拿4分,湯斯(Karl-Anthony Towns)抓到籃板後壓哨致命一擊絕殺灰熊,終場以99:97驚險獲勝。

第四節最後33秒湯斯切入灌籃扳平比數,雙方以93分平手進入延長加賽,灰熊M.加索(Marc Gasol)、康利(Mike Conley)接連得分,兩度取得領先,不過貝利斯也連拿4分,戰況持續僵持,最後3秒A.威金斯(Andrew Wiggins)三分線內出手後沒中,湯斯抓下籃板後壓哨出手得分,驚險絕殺灰熊。

請繼續往下閱讀...

湯斯在前三節陷入犯規麻煩,不過他在上場26分鐘戰線高效率,攻下16分、10籃板。貝利斯飆進全隊最高19分及生涯新高的12助攻,兩人都是獲勝大功臣。

灰熊部分,康利(Mike Conley)繳出全場最高26分、8助攻,上場將近43分鐘的M.加索貢獻19分、7籃板,替補前鋒拉布(Ivan Rabb)也有10分、10籃板表現。

Towns rebound and lets it fly...



Karl-Anthony Towns knocks down the #TissotBuzzerBeater to win it for the @Timberwolves in Minnesota! #ThisIsYourTime #AllEyesNorth pic.twitter.com/MLHtvx7YJK