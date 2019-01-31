NBA》明星賽戰袍NBA Store開賣 過年前當季與復古風同步上線

明星賽戰袍 NBA Store Taiwan開賣，過年前當季與復古風同步上線。（NBA Store Taiwan提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕眾所矚目的2019年NBA明星賽，美國時間2月15至17日於夏洛特舉行，NBA Store Taiwan趕在農曆春節前夕，推出系列服飾提前為這項年度盛事暖場，包括東部隊長「大帝」詹姆斯（LeBron James）、西部隊長「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）各自領軍的明星賽當季款式，以及向90年代傳奇球星致敬的Mitchell & Ness明星賽復古球衣系列，多樣化選擇滿足台灣球迷不同需求。

今年夏洛特明星賽服飾延續去年黑白風格設計調性，同時加入夏洛特1991年首次舉辦全明星賽元素，注入大量紅、藍、白色調作搭配，球衣側邊融入球隊形象的蜂巢星圖樣，球衣底部球員條碼也向北卡羅來納州空軍致敬，採用同樣軍用字體印刷。除了成人版明星賽球衣，NBA Store Taiwan全台獨賣明星賽版青少年球衣，讓大人小朋友都可挑選到最合適版本。

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潮流品牌NEW ERA Black Half系列 ， 主打街頭文化結合籃球運動風貌。（NBA Store Taiwan提供）

為讓懷舊球迷們搭上90年代時光機，回味過去明星賽復古風貌，Mitchell & Ness 推出全新明星賽復古球衣系列，以 2003年「戰神」艾佛森（Allen Iverson）、1995年哈達威（Penny Hardaway）、1996年皮朋（Scottie Pippen）等90年代傳奇球星為主題，打造一系列向傳奇致敬服裝，採用鮮明漸層色彩呈現，球衣背面印有全版球員人像，球衣底部水洗標籤位置更附有明星賽日期彰顯紀念意義。此外，潮流品牌NEW ERA推出全新NBA球隊Black Half系列，以球隊隊徽作為創作發想，搭配經典950 &920帽款，融合街頭文化與運動家精神等象徵，詮釋潮流穿搭的必敗配件。

明星賽戰袍 NBA Store Taiwan開賣，過年前當季與復古風同步上線。（NBA Store Taiwan提供）

即日起至2月17日，NBA Store Taiwan單筆消費滿1200元即贈NBA新春賀歲紅包一份、單筆消費滿12000元可獲得新年限量紀念球一顆、單筆消費滿18000元可獲得新年限量籃球一顆，購買M&N球員版球衣可獲新年禮盒組，數量有限送完為止，詳情可洽NBA Store Taiwan粉絲專頁（https://www.facebook.com/NBAStore.Taiwan）與NBA Store.tw台灣線上商店網站（https://www.nbastore.tw/）。

明星賽戰袍 NBA Store Taiwan開賣，過年前當季與復古風同步上線。（NBA Store Taiwan提供）

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