NBA》狂！麥考倫首節彈無虛發砍20分 拓荒者大勝

麥考倫首節狂飆20分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者今主場對上爵士，靠著後場雙槍里拉德（Damian Lillard）和麥考倫（CJ McCollum）完美發揮，合力砍66分，以132：105收下3連勝。

麥考倫開賽就如入無人之境般，首節9次出手全進爆砍20分，拓荒者單節海灌45分，迅速拉開比賽分差，第三節他再與里拉德攜手強攻19分，一口氣打趴爵士，比賽勝負底定。

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麥考倫近期狀況火燙，前一場才完成生涯首度大三元，過去5戰場均達24.6分，而里拉德雖因右膝痠痛缺席一戰，今復出表現不見影響，21投12中拿全場最高36分，另外帶11助攻，僅差2籃板就完成大三元。

拓荒者在2大主力出色表現之下，戰績扶搖直上，近7戰奪6勝，以32勝20敗排西部第四，與在前的雷霆僅1場勝差。

里拉德36分為全場最高。（美聯社）

爵士以米契爾（Donovan Mitchell）22分最佳，先發5人都有得分上雙表現，但碰上火力更兇猛的拓荒者，整體命中率4成47遜於對手的5成33，爵士客場未能闖關成功，3連勝告終。

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