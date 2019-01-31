路跑》夜跑亮眼更安全 ASICS戰鞋2月「放閃」登場

ASICS_Liteshow系列男女多款具備反光設計項目的夜跑服飾，貼心守護夜跑安全 。（ASICS提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕為了讓夜跑亮眼更安全，專業運動品牌ASICS亞瑟士今年2月推出新一季LITE-SHOW系列裝備，男、女多款高性能跑鞋與服飾融入反光設計細節，在黑暗夜間獨具亮眼辨識度，有效提升運動安全性，讓跑者在夜幕中也能盡情「放閃」奔跑。

LITE-SHOW系列鞋款囊括ASICS旗下三款高性能跑鞋：GEL-KAYANO 25、GEL-NIMBUS 21、GT-2000 7。三雙鞋款運用多項ASICS的獨有科技，滿足各類跑者多樣運動需求，反光設計細節在助力夜跑安全同時，也更增添時尚元素。ASICS高機能慢跑鞋之一的GEL-KAYANO，憑藉其優越穩定性和舒適性，深受長距離跑者青睞。GEL-KAYANO 25 LITE-SHOW鞋款仍配備新一代FLYTEFOAM LYTE和FLYTEFOAM PROPEL中底配備科技，兼具更好彈性及更加輕量緩衝的特點。鞋頭部位圓頭設計，在大拇趾部位能夠提供更充裕的空間，進一步提升舒適性。中足穩定片及後跟穩定片設計亦提供跑者在長距離奔跑過程中的穩定性。

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ASICS_Liteshow_具備透氣性良好的運動緊身褲,助力穿著者擁有更加自在的暢跑體驗。（ASICS提供）

全新問世的GEL-NIMBUS 21此次加入LITE-SHOW版本，鞋款採用緹花網布與鞋面立體印刷，不僅能夠適應跑者足部動態，且透氣並貼合腳型。前腳掌和後足跟精準配置的GEL亞瑟膠，有效減少運動對身體帶來的衝擊和負荷，在合適的位置為跑者提供卓越避震性能。同時大底增加更多觸地面積，鞋款穩定性能再度提升。

至於GT-2000 7 LITE-SHOW搭載TRUSSTIC以及內側雙密度支撐系統，為跑者雙腳提供更穩定保護，符合人體工學流線的網布鞋面則提供舒適包裹與透氣兼顧的穿著感受。升級的下層中底運用了輕量化FLYTEFOAM LYTE材質，令跑者奔跑更輕盈暢快。除了鞋款，LITE-SHOW系列也同步推出男、女多款具備反光設計的夜跑服飾，貼心守護夜跑安全。包括採用吸濕快乾面料的跑步T恤，帽子經改良設計的夜跑外套，及具備舒適內襯的運動短褲及透氣性良好的運動緊身褲等，讓跑者擁有更自在的暢跑體驗。

ASICS_Liteshow系列 左至右 GEL-KAYANO 25 LITE-SHOW, GEL-NIMBUS 21 LITE-SHOW, GT-2000 7 LITE-SHOW。（ASICS提供）

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