國標亞巡賽228登場 正妹高材生劉怡微聯手王甯弘搶佳績（影音）

〔記者粘藐云／台北報導〕2019國標舞亞巡賽台北站2月28日將在台北小巨蛋登場，有上千名來自世界各地的頂尖舞者將同場較量，其中台灣好手王甯弘和劉怡微更被寄予眾望。

舞者劉怡微（右）、王甯弘（左）。（記者粘藐云攝）

目前就讀師大附中高三的劉怡微，小時候因為中度脊椎側彎，才開始跟著媽媽陳媦娟勤練國標舞，她說：「透過練習國標舞，讓脊椎有伸展的機會，側彎問題才不會越來越嚴重。」

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剛考完大學學測的劉怡微表示，自己的目標科系是物理治療，「我希望能幫助更多和自己一樣的舞者。」她認為，很多國標舞者也會有受傷的問題，希望自己能有其他的專業，與舞蹈結合。

劉怡微和舞伴王甯弘兩人搭檔約2年多，他表示，過去接觸國標舞是因為親戚邀約，從一開始什麼都不懂，到後來真的喜歡上這個運動，「跟著音樂跳舞，心情會很平靜。」他認為，透過國標舞學會更多國際禮儀，對於異性也會更尊重。

舞者劉怡微（右）、王甯弘（左）。（記者粘藐云攝）

此外，已經82歲的WDC世界舞蹈總會副主席楚奧茲（Rudi Trautz）今年再度來台，他在31歲時曾受邀來台表演，也是目前唯一曾在先總統蔣中正面前表演的舞者，回憶當時情況，他說：「當時不知道他是總統，收到禮物後看了致贈者的名字才發現，覺得很驚訝。」

楚奧茲和台灣相當有緣，他笑說來台灣的次數已經多到記不清楚，但他認為，台灣國標舞發展越來越好，若未來政府願意投入更多資源，相信可以培養出更多優秀選手。

舞者劉怡微（右）、王甯弘，舞蹈總會副主席楚奧茲（中）（記者粘藐云攝）

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