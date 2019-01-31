NBA》約基奇砍20分大三元 金塊克鵜鶘笑納四連勝

約基奇今天拿下大三元（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕深陷A.戴維斯（Anthony Davis）交易風暴的鵜鶘，今天在主場面對到西部強權金塊，前一戰力克火箭的鵜鶘，此戰就沒那麼輕鬆了，面對到約基奇（Nikola Jokic）領軍的金塊，鵜鶘一路苦戰，最終以105：99吞下敗仗。

此戰金塊一開賽就展現贏球的企圖心，約基奇帶領球隊搶下領先優勢，不過鵜鶘眾將也不是省油的燈，在第二節多點開花的情況下，打出30：24的攻勢反超比分。易籃後，金塊找回節奏，單節攻下33分，並且加強防守，該節只讓鵜鶘拿下19分，終場就靠著第三節拿下的優勢帶走勝利。

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畢斯利（美聯社）

今天板凳出發的畢斯利（Malik Beasley）連兩戰打出好成績，今天拿下金塊全隊最高的22分，扮演板凳暴徒的角色，球星約基奇更是打出大三元的成績，全場20分、13籃板、10助攻的超全能成績。

J.哈勒戴（中）今天拿下全隊最高的22分（美聯社）

鵜鶘方面，J.哈勒戴（Jrue Holiday）22分、6籃板、6助攻，中鋒J.歐卡佛（Jahlil Okafor）也有14分、8籃板，替補出發的威廉斯（Kenrich Williams）也有22分、8籃板。

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