勇士大戰七六人挑戰12連勝 今日賽事預告與轉播

勇士將挑戰12連勝（歐新社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今天NBA賽事有三場的轉播，首先早上九點要先上演東部第一、第二的對決，公鹿與暴龍兩大強權將要正面碰頭，目前公鹿領先暴龍僅有0.5場的勝差，這場只要誰獲得勝利，就能戰上龍頭的位置，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）與雷納德（Kawhi Leonard）的對決絕對非常精彩，刺激的對決不要錯過囉。

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第二場對戰也是雙強對決，正處11連勝的衛冕軍勇士將要對上七六人，勇士目前處於無人能擋的狀態，究竟七六人能不能擋住來勢洶洶的衛冕軍，還是五星齊的勇士能夠順利碾壓七六人，繼續締造12連勝，精彩比賽拭目以待。

最後一場賽事則是上演洛杉磯的對決，湖人與快艇要正面交戰，究竟誰才是洛杉磯真正的霸主，喜愛NBA的球迷朋友們千萬不要錯過轉播囉。

NBA

09:00 公鹿@暴龍 ELEVEN SPORTS1

11:30 七六人@勇士 愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS1＿

11:30 湖人@快艇 緯來體育

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