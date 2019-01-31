NBA》灰狼12年來首次延長賽絕殺 上次是狼王賈奈特（影音）

2019/01/31 17:09

賈奈特12年前也於延長賽投進絕殺球。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕湯斯（Karl-Anthony Towns）今天在延長賽精彩絕殺灰熊，這球不僅是他生涯的第一記絕殺球，同時他也創下灰狼12年來，再次有球員在延長賽絕殺對手的紀錄。

這個紀錄原先是前狼王賈奈特（Kevin Garnett）所保持，當年他在面對費城七六人隊，剩下3.3秒時，投進一記16呎跳投，順利絕殺對手，該場比賽賈納特拿下25分14籃板以及5助攻，灰狼隊自此之後再也沒有球員能在延長絕殺對手，直到今天湯斯的絕殺。

湯斯今天的絕殺球，是灰狼隊12年來再次有球員在延長賽絕殺對手。（美聯社）

湯斯這場比賽因為犯規麻煩，上場時間只有26分鐘，他全場拿下16分10籃板，並貢獻球隊最重要的進球。他的這記進球也讓這兩天的比賽都有人投進絕殺球，昨天馬刺的蓋伊（Rudy Gay）也在比賽最後投進絕殺球，幫助馬刺驚險擊敗太陽隊。

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