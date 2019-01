NBA》灰狼12年來首次延長賽絕殺 上次是狼王賈奈特（影音）

賈奈特12年前也於延長賽投進絕殺球。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕湯斯(Karl-Anthony Towns)今天在延長賽精彩絕殺灰熊,這球不僅是他生涯的第一記絕殺球,同時他也創下灰狼12年來,再次有球員在延長賽絕殺對手的紀錄。

這個紀錄原先是前狼王賈奈特(Kevin Garnett)所保持,當年他在面對費城七六人隊,剩下3.3秒時,投進一記16呎跳投,順利絕殺對手,該場比賽賈納特拿下25分14籃板以及5助攻,灰狼隊自此之後再也沒有球員能在延長絕殺對手,直到今天湯斯的絕殺。

湯斯今天的絕殺球,是灰狼隊12年來再次有球員在延長賽絕殺對手。(美聯社)

湯斯這場比賽因為犯規麻煩,上場時間只有26分鐘,他全場拿下16分10籃板,並貢獻球隊最重要的進球。他的這記進球也讓這兩天的比賽都有人投進絕殺球,昨天馬刺的蓋伊(Rudy Gay)也在比賽最後投進絕殺球,幫助馬刺驚險擊敗太陽隊。

Towns rebound and lets it fly...



Karl-Anthony Towns knocks down the #TissotBuzzerBeater to win it for the @Timberwolves in Minnesota! #ThisIsYourTime #AllEyesNorth pic.twitter.com/MLHtvx7YJK