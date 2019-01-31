棒球》明年起一級國際賽事 中職組訓賽一條龍通包（影音）

吳志揚。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天下午體育署、中職和棒協簽署合作協議書，體育署長高俊雄、中職聯盟會長吳志揚和棒協理事長辜仲諒皆出席，合作協議書決議，年底世界12強賽「組、訓、參賽」將由中職一手主導，棒協則維持有在台灣舉辦比賽的權利，至於未來一級國際賽事「組、訓、參賽、辦比賽」都由中職主導。

中職會長吳志揚表示，一級國際賽事主辦比賽和參賽，大家無法達成共識，這次很清楚分工好，12強賽棒協多次努力，和世界棒壘總會溝通，所以棒協主辦比賽，台灣隊選拔、組織、訓練和參賽，則由職棒聯盟負責，今天簽約完，過完年後依合約組成選訓委員會，開始運作，從總教練開始來安排，推選進選訓委員會，再來選教練團和球員，這部分也會尊重選訓委員。

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吳志揚指出，之後其他一級國際賽事，主辦比賽、參賽和組訓都由中職主導，非一級賽事由棒協主導，中職協助，想辦法讓台灣隊獲得最好資源，取得最好成績。

吳志揚說，今天是台灣棒球大團結重要的日子，希望爭取奧運門票，在體育署協助下，和棒協密切協商，取得共識，讓台灣棒球在世界被看見，所以要組最強中華隊。

吳志揚也說，職棒和基層是互相影響，基層沒發展好，職棒不會有未來，沒職棒，基層沒目標，國際賽成績更是影響到國人對國球情感，能否振奮人心。

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