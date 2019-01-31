中職》恰恰將退休 隊友熱議「要不要後悔」、「西裝很帥」

中信兄弟彭政閔。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／屏東報導〕昨天哽咽宣布季後將退休，中信兄弟「恰恰」彭政閔今回春訓基地，繼續備戰生涯最後一季，他笑說，也沒什麼不一樣，還是要練球，倒是因為打擊狀況不錯，被教練和隊友虧了一番，「他們說是不是講出來心情比較好，打得比較好？」剛打完，詹子賢等人還問他：「要不要後悔？」

中信兄弟詹子賢問恰恰：「要不要後悔？」。（記者黃志源攝）

只是，彭政閔去年季後11、12月和球團議約時，其實已提出引退想法，他坦言：「做了決定就不希望自己有太多猶豫，後悔還好啦，因為也差不多了，現在心情就覺得還是要把今年該做的事情做完，畢竟仍是球員身分，扮演什麼角色就要把它做好。」

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在記者會之前，彭政閔幾乎沒跟什麼人透露決定退休，隊友並不知情，即便之前已跟父親提過，但就連父親也不曉得他是昨天要宣布。恰恰表示：「我爸也不知道我到底要幹嘛，聽到之後就說決定就好。」

保密到最後一刻，彭政閔說，除了想親自告訴大家，其實也會害怕面對，「相信每個人都一樣，在同個工作崗位或是像我打球打了30幾年，都會有些不捨難過。」

恰恰昨有準備小抄，他透露自己最近書看得比較多，文筆比較好，講完自己也笑出來。。（記者黃志源攝）

彭政閔昨準備小抄，哽咽唸出「我將卸下球員身分」。他透露，前幾天寫這稿子想了滿久，「我有唸給老婆聽，有給經紀公司看一下，好險他們都沒修改，我最近書看得比較多，文筆比較好。」講完自己也笑出來。

退休念頭自2016年開始萌生，彭政閔表示，這幾年來想了很多，例如訓練很累時，會告訴自己「誰叫你要打棒球」，但因個性不服輸，既然要做就想把它做好，也希望最後一年能達成2000安、200轟，「如果今年可以打好，完成紀錄、完成生涯，也是給自己和球迷最好的回憶。」

對於昨天記者會，恰恰還笑說，其實隊友討論比較多的是「西裝很帥」，而他一直認為要尊重自己、尊重在場所有人，因而盛裝出席，「新西裝第一次亮相喔！」

彭政閔表示隊友隊友討論比較多的是「西裝很帥」。（資料照，記者陳志曲攝）

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