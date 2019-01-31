SBL》SBL明星賽 蔣淯安領軍地虎大戰黃泓瀚天龍

SBL明星賽，將由台啤黃泓瀚、蔣淯安兩位票選人氣王上演「天龍vs地虎」對決。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕第16季SBL明星賽2月16日於桃園巨蛋點燃戰火，今日由台啤黃泓瀚、蔣淯安兩位票選人氣王，及榮譽隊長錢薇娟、羅興樑聯手選出白武士、黑武士最終陣容，屆時將形成「天龍vs地虎」對決。

蔣淯安主打控球，他所選出的陣容包括自己、達欣梅奧在內，全隊共有10名後衛，長人僅挑中台啤隊友洋將塞瑟夫與富邦勇士賈西亞，即使高度偏矮，小安堅信此組人馬能以速度衝擊對手，並打出一場精彩華麗的明星賽。

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黃泓瀚今年榮膺人氣王殊榮，這回成為黑武士隊長，他主要偏好鋒線球員，選進蔡文誠、呂政儒、簡浩、林郅為、陳冠全等國家隊班底，期待以全能球風與蔣淯安領軍的白武士抗衡。

白武士12人名單

總教練：周俊三（台啤）

隊長：蔣淯安（台啤）

球員：

蘇翊傑（達欣）

洪志善（富邦勇士）

張博勝（台銀）

林韋翰（裕隆）

林書緯（富邦勇士）

陳堅恩（璞園）

于煥亞（金酒）

簡偉儒（璞園）

塞瑟夫（台啤）

梅奧（達欣）

賈西亞（富邦勇士）

黑武士12人名單

總教練：吳俊雄（金酒）

隊長：黃泓瀚（台啤）

球員：

呂政儒（裕隆）

蔡文誠（富邦勇士）

簡浩（璞園）

張宗憲（富邦勇士）

成力煥（台啤）

郭昭男（裕隆）

林郅為（富邦勇士）

陳冠全（璞園）

米歇爾（富邦勇士）

天使（台銀）

愛德（台啤）

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