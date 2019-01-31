MLB》相同報價為何棄白襪選洋基？腦溢血投手說明誘因

法庫哈在經歷腦溢血事件後，去年6月受邀開球。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕前白襪隊投手法庫哈（Danny Farquhar），上個賽季因為腦動脈瘤造成腦出血，在比賽時於休息室內倒下後被緊急送醫，如今他的復建狀況良好，更與洋基隊簽下一紙小聯盟合約，近日他也通過體檢，順利成為洋基人。

31歲的法庫哈，上個賽季4月底時他接替謝茲（James Shields）投球，下場後卻在休息室昏倒緊急送醫，經過檢查後發現是腦動脈瘤造成腦出血，當時球團以及隊友們都相當關心他的身體狀況。法庫哈的復健狀況良好，6月初他便受邀開球，隨後於季末進行訓練，並得到洋基隊的小聯盟約。

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根據《NBCSChicago》記者Chuck Garfien報導，法庫哈已經通過了體檢，他將正式成為洋基隊的一份子，並力拚25人名單。法庫哈受訪時提到，他相信自己能夠順利通過體檢，他也很高興醫師也認為他可以投球了。

法庫哈受訪時還提到，白襪其實提出跟洋基相同的報價，而他最後還是選擇加盟洋基，法庫哈表示，會選擇洋基有很多原因，並沒有一個真的決定性因素。「可能是機會，我覺得洋基現在是個能夠馬上贏球的球隊，他們有著最好的投手。我知道白襪現在還在重建，而我2月就要32歲，因此我覺得洋基會給我最好的機會。」

將滿32歲的法庫哈認為，洋基更有贏球的機會。（資料照）

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