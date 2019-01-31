網球》「大雕照」被公開調侃 前球王穆雷自嘲藥吃多了

穆雷的X光片意外透露大雕尺寸。（圖片取自穆雷IG）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕前男網世界球王穆雷（Andy Murray）剛動完臀部髖關節手術，卻因一張X光照片暴露出「大雕」尺寸，被英國著名節目「早安英國」主持人公開調侃，風度十足的穆雷不忘搞笑自嘲：「我貼圖時吃許多藥，所以腦子糊塗了。」

31歲的穆雷，是兩屆溫布頓冠軍和里約奧運男單金牌，但近年飽受傷勢所苦，儘管此次手術成功，但他自傳的住院療養照片，卻意外展現傲人雄風，「早安英國」男主持人摩根（Piers Morgan）揶揄說：「他照了X光片，卻忘了片中暴露的東西比他想得還多！甚至無意間露出『大雕」』！」

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更糗的是，就在「早安英國」討論這張話題性十足X光片的同時，穆雷就在病床上觀看直播，甚至還傳簡訊給摩根，讓他在廣告後又拿出來消遣一番，「嘿，穆雷剛傳給我，說我們能否別在節目上公開討論他的生殖器，這實在太好笑。」摩根還唸出穆雷幽默說詞：「你們知道的，我手術後得吃一大堆的藥，所以頭腦昏昏沉沉，沒想到那麼多啦。」更令說一旁女主持人捧腹大笑。

穆雷自嘲：「我貼圖時吃許多藥，所以腦子糊塗了。」（圖片取自穆雷IG）

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