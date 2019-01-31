足球》恥辱一役！切爾西4球慘敗伯恩茅斯

金恩（右）單場梅開二度，率隊取勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕英超第24輪，伯恩茅斯主場挑戰切爾西，伯恩茅斯靠著前鋒金恩（Joshua King）單場梅開二度，終場以4：0爆冷大勝切爾西，讓藍軍吞下恥辱的敗仗。

上半場切爾西雖有攻勢，但始終欠缺臨門一腳。比賽來到下半場第47、63分鐘，伯恩茅斯前鋒金恩與中場布魯克斯（David Brooks）雙雙進球，幫助球隊取得2：0領先。

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第74分鐘，伯恩茅斯中場史坦尼斯拿斯（Junior Stanislas）禁區內送出橫傳，金恩得球後直接一腳推射破網，伯恩茅斯取得3球領先。補時階段，後衛丹尼爾斯（Charlie Daniels）再攻進錦上添花的一球，最終伯恩茅斯以4球之差，大勝切爾西。

藍軍吞敗後，目前以47積分暫居英超第5名，戰績不僅被兵工廠追上，同時只領先身後的曼聯2分。除此之外，這場挫敗是切爾西隊史在英超第二次單場淨負4球，上一場則要追溯到1996年。

切爾西客場慘敗，球員臉色失落。（美聯社）

伯恩茅斯在主場爆冷擊退切爾西。（路透）

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