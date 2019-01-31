中職》辜仲諒：「希望恰恰未來是世界級的總教練。」

恰恰昨天宣佈退休，未來將會進行教練的培訓。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟球星「恰恰」彭政閔昨天宣布，今年球季打完球季就退休，結束19年職業生涯，未來將轉任兄弟教練，最快後年進駐教練團。

今天中信慈善基金會董事長辜仲諒說，「將來恰恰退休，我希望他能做非常優秀、世界級的總教練，不是單單只是個本土教練，我們目標是訂在亞有洲大聯盟，要給恰恰時間磨練，只要總教練進步，引進國外技術，我們（球隊）就會進步。」

請繼續往下閱讀...

近年來中信兄弟找來許多外籍教練，但戰績不算理想，辜仲諒說，「我能理解用外國人，溝通、作法很不一樣，我覺得就像中信一樣，要引進國外技術，不管喜不喜歡、適不適應，要看人家為什麼做成功，若能學到一兩樣也是Knowhow，（林）威助透過王貞治找來藤田學（中信兄弟客座投手教練），就想知道日本怎麼訓練選手。」

辜仲諒希望恰恰退休後，能做非常優秀、世界級的總教練。（記者陳志曲攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/