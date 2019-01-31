網球》莎拉波娃右肩又受傷！退出聖彼得堡女單次輪

莎拉波娃右肩受傷退出聖彼得堡女單次輪。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕名將就怕傷來磨！俄國聖彼得堡女網賽，5座大滿貫女單冠軍的莎拉波娃（Maria Sharapova）右肩舊傷復發，這位地主球星賽前退出單打次輪，也保送首輪免戰的同胞第3種子卡莎金娜（Daria Kasatkina），兵不血刃直接晉級8強，31歲的莎娃解釋：「傷勢愈來愈嚴重，實在沒辦法上場。但我對比賽仍有熱情，希望儘快恢復健康本季繼續出擊。」

前世界球后莎拉波娃歷經禁藥停賽風波，迄今仍在力求東山再起，目前世界女單排名29的她，自去年法網大滿貫後還未重返WTA頂級大賽8強。上週澳網莎娃好不容易躋身16強，卻又輸給地主一姐姊巴蒂（Ashleigh Barty）；本週轉戰聖彼得堡，她首輪直落2擊敗澳洲對手賈芙莉洛娃（Daria Gavrilova），沒想到又因傷退出，「我試著繼續出賽，但右肩傷勢不允許。」這位人氣美女強調，能在家鄉球迷面前打球，始終別具意義，「我不知還能在場上拚多久，可以確定的是對比賽仍有高度熱情，內心火焰還在燃燒。否則我不會從南半球趕上來參賽。」

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這是莎娃自2012年2月聯邦盃後首次在祖國贏球，她上回於俄羅斯的WTA職業賽獲勝，更是早在13年前，不料如今只打1場草草結束，難怪自家球迷同聲一嘆。

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