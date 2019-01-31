中職》不敢看恰恰親口說退休 陳江和：我怕我會哭

陳江是今年隊長，開訓時搶先一步公布今年將引退。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／屏東報導〕中信兄弟「恰恰」彭政閔昨天宣布季後將退休，同寢的麻吉「紅龜」陳江和事前不知情，就連恰恰親擬記者會講稿，想了好幾天，他也沒發現。陳江和笑說：「我是他室友耶，我都不知道，偷偷來嘛！我還在懷疑我們是不是朋友。」

陳江和是今年隊長，開訓時搶先一步公布今年將引退，等生涯出賽數達1000場就要卸下球衣，改以指導年輕學弟為主，結果恰恰也在昨天親口證實，打完今年即退役。

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陳江和表示自己甚至不敢看記者會直播，他坦言：「我怕我會哭，因為光想我自己的就會哭了。」。（記者黃志源攝）

「跟屁蟲嘛！」陳江和猛虧彭政閔，但其實他對好友的決定有些意外，原以為最快也是明年才退，甚至不敢看記者會直播，他坦言：「我怕我會哭，因為光想我自己的就會哭了。」

儘管覺得該放手還是要放手，陳江和還是預想了打滿千場時的情景，擔心自己會哭很慘；至於跟恰恰同年褪下戰袍的心情，他笑說：「就哭兩次而已啊！我和他的各一次。」

中信兄弟彭政閔昨日宣布引退消息，數度哽咽無法言語。（資料照，記者陳志曲攝）

陳江和現在除了練球，也要見習當教練，像今天就拿起教練棒，打滾地球和飛球給野手接，這跟過往春訓很不一樣。紅龜表示，以前準備選手的部分就好，現在也要協助教練，兩邊都要顧，但他和恰恰想法一致，都想讓台灣棒球越來越好，給學弟更好的環境、更多的資訊，也算傳承回饋。

中信兄弟陳江和今天首度持教練棒指導球員。（記者黃志源攝）

因為在球隊宿舍同寢，彭政閔飽受足底筋膜炎所苦的疼痛，陳江和全看在眼裡，能理解他的決定；昨天恰恰記者會後回春訓基地，陳江和還逗他，「我唱『別哭』給他聽，問他有沒有後悔，他說『你不會自己看喔』。」

但陳江和還是忍不住小小埋怨，他笑說，有天練完球，恰恰說30日有記者會，「我心想會不會要宣布合約內容，不知道是要引退，但新聞很快出來，我想說奇怪，他怎沒跟我講？我有先告訴他我打滿千場就要退耶！」

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