中職》中職球員卡正夯！有「頭」的比較貴

陳重羽首號球衣簽名卡。（圖片擷取自Yahoo拍賣）

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒今年推出「2017中華職棒年度球員卡」，由於今年的卡片設計精良，許多卡友都瘋拆本屆的球員卡，然而就算是同樣限量的卡片，價錢也會因為一些因素有著天大的差距，以衣物簽名卡為例，有沒有「頭」就能來到近萬元的差別。

球衣簽名卡，在美國稱為Patch Auto，網友會稱裁到大塊衣物，又有Logo的衣物為「暴力Patch」，其「暴力」程度也會直接影響到卡的價錢。而是否裁切到多種顏色？有沒有裁切到Logo？裁切Logo的完整度，都是卡友是否願意高價競標的因素。

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以陳重羽今年的衣物簽名卡為例，同樣是限量25的卡片，首號裁到獅頭的卡，就在《Yahoo拍賣》結了1萬5000元的高價，而2/25的卡片，雖然也是裁切到獅頭，不過由於不是首號，又只裁到獅子的嘴巴，結標價硬是只剩1萬299元。而第19/25的卡片，雖然裁到多種顏色，但最終只以3056元的價格結標。

陳重羽首號球衣簽名卡。（圖片擷取自Yahoo拍賣，已隱藏得標者帳號）

陳重羽2/25球衣簽名卡。（圖片擷取自Yahoo拍賣，已隱藏得標者帳號）

陳重羽19/25球衣簽名卡。（圖片擷取自Yahoo拍賣，已隱藏得標者帳號）

今年推出的中信兄弟啦啦隊成員峮峮的衣物卡，有裁切到象頭的球員卡，以1萬7388元結標，比起裁到兄弟隊Logo的1萬500元球員卡還高，甚至比起有簽名，但衣物裁切相對普通的卡片，結標價還要高上許多。

峮峮衣物卡。（圖片擷取自Yahoo拍賣，已隱藏得標者帳號）

峮峮衣物卡。（圖片擷取自Yahoo拍賣，已隱藏得標者帳號）

峮峮衣物簽名卡。（圖片擷取自Yahoo拍賣，已隱藏得標者帳號）

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