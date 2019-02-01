NBA》獨行俠重磅交易！ 向尼克換來明星前鋒「KP」

波辛傑斯被交易到獨行俠。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今談成重磅交易，將D.喬丹（DeAndre Jordan）、D.史密斯（Dennis Smith Jr.）和麥休斯（Wesley Matthews）三人打包送往尼克，換來明星前鋒「KP」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）在內的4名球員。

《ESPN》報導，聯盟消息指出，獨行俠已與尼克達成協議，將送出日前二年級生後衛D.史密斯，而合約將在季後到期的中鋒D.喬丹和麥休斯，也被放進交易包裹。

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尼克則送出4位球員，包括本季場均11.8分的伯克（Trey Burke），大約在身的小哈達威（Tim Hardaway Jr.）和C.李伊（Courtney Lee），以及仍在養傷的明星前鋒「KP」波辛傑斯。尼克官方推特表示，尼克在這筆大型交易中，還能獲得2支首輪選秀籤。

《ESPN》指出，波辛傑斯將在季後成為受限自由球員，獨行俠有望重新簽下波辛傑斯，而波辛傑斯的偶像諾威斯基（Dirk Nowitzki），以及獨行俠新星東契奇（Luka Doncic）將扮演重要角色。

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