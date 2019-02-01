NBA》當年放鳥獨行俠 小喬丹待不滿半季被交易

D.喬丹加盟獨行俠不到半季就被交易離隊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今天將明星中鋒「小喬丹」D.喬丹（DeAndre Jordan）打包送往尼克，結束短暫賓主關係，美媒報導雖然D.喬丹的合約將在季後到期，但尼克目前不打算買斷合約，認為D.喬丹能以老鳥之姿，帶領隊上的年輕球員。

《波士頓全球報》記者Gary Washburn點出，獨行俠等了2年才得到D.喬丹，但只讓他打了50場比賽，就把他交易出去，感嘆NBA就是一趟旅程。《ESPN》主跑尼克新聞的Ian Begley則透露，尼克總管並未提及買斷合約，看好D.喬丹能成為隊上年輕球員的心靈導師。

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獨行俠的前身小牛隊，曾在2015年與D.喬丹達成口頭簽約協議，但D.喬丹在最後一刻反悔，選擇與前東家快艇簽下4年合約，一度因為上演「小喬丹人生」慘遭撻伐，幾經波折之後，D.喬丹去年與獨行俠簽1年短約，但只打50場就被交易離隊，在達拉斯場均貢獻11分13.7籃板1.1阻攻。

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