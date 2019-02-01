MLB》先發補強還不夠 洋基鎖定前國聯勝投王岡薩雷茲

左投岡薩雷茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基休賽季透過交易換來「鷹王」派克斯頓（James Paxton）、重新簽回左投哈普（J.A. Happ）、老將沙巴西亞（CC Sabathia）。根據《MLB Network》記者海曼（Jon Heyman）指出，洋基還想增加先發群深度，鎖定岡薩雷茲（Gio Gonzalez）、桑塔納（Ervin Santana）等好手。

洋基新球季的先發輪值中有塞維里諾（Luis Severino）、日籍投手田中將大，以及派克斯頓、哈普、沙巴西亞。但洋基仍想增加先發深度，目前鎖定岡薩雷茲、桑塔納、以及左投邁利（Wade Miley）等自由市場好手。不過，海曼稍早指出，邁利已經轉戰太空人。

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現年33歲的左投岡薩雷茲生涯曾效力過運動家、國民、釀酒人，他在2012年以21勝奪得國家聯盟勝投王。去年分別待在國民和釀酒人，整季先發21場，有著10勝11敗防禦率4.21的表現，吃下171局，每局被上壘率（WHIP）為1.44。

右投桑塔納。（資料照，法新社）

而36歲的右投桑塔納過去曾效力天使、皇家、勇士、雙城，2017年先發33場繳出16勝8敗防禦率3.28的好表現，但去年因傷影響表現，整季僅先發5場，留下0勝1敗防禦率高達8.03的成績。他在2015年因藥檢未過，遭禁賽80場。

左投岡薩雷茲。（資料照，法新社）

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