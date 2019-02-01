MLB》太空人補先發 1年1.39億便宜約簽前明星左投邁利

前釀酒人左投邁利今天轉戰太空人。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕太空人填補先發輪值空缺，今天以1年450萬美元（約新台幣1.39億）的合約，簽下前釀酒人左投邁利（Wade Miley），還包含50萬美元的激勵獎金。

邁利生涯在大聯盟8年效力過響尾蛇、紅襪、水手、金鶯、釀酒人，曾於2012賽季曾入選明星賽，2017年他在金鶯表現欠佳，整季投出8勝15敗的糟糕成績，季後未獲續約。

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去年邁利以小聯盟約轉戰釀酒人，邁利因傷缺陣約2個月，先發16場繳出5勝2敗防禦率2.57的好表現，他上季的薪水只有250萬美元。

釀酒人去年在季後賽中把「假先發」玩到極致，邁利先發4場共10局投球防禦率為1.80，其中還包含1場只投5球後就退場，成為季後賽史上第2個只投1人次的先發投手。

由於莫頓（Charlie Morton）轉戰光芒、塞揚左投凱可（Dallas Keuchel）可能不會回太空人，麥卡勒（Lance McCullers）季後動韌帶置換（Tommy John）手術，先發人手短缺。邁利的加入可望成為先發輪值一員。

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