NBA》KP剛喊「吹密」就被賣 尼克快刀大省22億

波辛傑斯向尼克表明希望被交易，隨即被打包送往獨行俠。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克今天談成大型交易，將明星前鋒「KP」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）在內的4名球員打包，向獨行俠換來3名球員與2支首輪籤，估計為下季清出7300萬美元（約新台幣22.4億元）的團隊薪資空間。

《ESPN》報導，波辛傑斯今在哥哥兼經紀人Janis Porzingis的陪同下，與尼克高層當面對談，直接向球隊表明希望被交易。美媒指出籃網、快艇、熱火、馬刺和暴龍都有興趣追求波辛傑斯，但報導出爐不到2小時，尼克宣布與獨行俠談成交易，將KP等人打包，送往不在美媒名單內的達拉斯。

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消息來源透露，波辛傑斯對於球隊目前的狀態，以及自己在球隊的未來感到擔憂，認為自己因傷長期缺陣，球隊也頻頻輸球，讓雙方未來能否是否能繼續合作，充滿不確定性。而尼克也傾向在下週交易大限前，清出薪資空間，提前為季後做準備。

《NBC SPORTS》指出，尼克此次除了送走明星前鋒波辛傑斯，也把下季全隊薪資排名前二的小哈達威（Tim Hardaway Jr.）和C.李伊（Courtney Lee）一併打包，透過這筆重磅交易，一口氣為下季清出7300萬美元的薪資空間，足以簽下2位頂薪自由球員，屆時有機會爭取厄文（Kyrie Irving）和杜蘭特（Kevin Durant）等級的大咖球星。

尼克把下季薪資排名前二的小哈達威和C.李伊一同出清。（資料照，法新社）

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