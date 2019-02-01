NBA》鵜鶘出手太重 一眉哥出狠招反擊

無論下一步為何，A.戴維斯打算明年季後加盟湖人。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘看板球星「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）高喊「賣我」引起軒然大波，球團也出重手，傳出A.戴維斯若沒有被交易，恐怕被冰到本季結束。根據《ESPN》記者Adrian Wojnarowski爆料指出，無論戴維斯下一步為何，他打算明年季後就加入湖人。

A.戴維斯投出「賣我」震撼彈，球團火速將他從官方推特的封面照上移除，也把他從賽前團隊介紹影片中刪除，並傳出A.戴維斯若沒有被交易，恐怕本季將高掛免戰牌，休戰到賽季結束。

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《ESPN》記者Adrian Wojnarowski今上節目爆料，無論戴維斯是被交易或是留隊，他都打算在2020年季後成為自由球員後加盟湖人，這也意味著若是他被交易，他都只會在該球隊「打工」一年，此舉恐怕將會影響其他隊伍提供的交易籌碼。

現在湖人高層積極爭搶A.戴維斯，鵜鶘總管丹普斯（Dell Demps）今天已經與魔術強森（Magic Johnson）通過電話，同時也聽取其他隊伍的報價，湖人也將在2月8日交易大限前再度與鵜鶘溝通，可能會再加碼，可能除了詹姆斯（LeBron James）外，其他人都能被放入交易包裹中。

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