羽球》戴資穎傷退、瑪琳韌帶斷裂 他點出受傷風險高的因素

世界球后戴資穎。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）因右膝前十字韌帶斷裂，至少要休養半年，而世界球后戴資穎過去幾個月的比賽也是傷退。《ESPN》認為，選手的膝蓋、年紀較大的球員、以及現今密集的賽程，都是讓羽球運動受傷越來越頻繁的原因。

現今女子羽球中，只有極少數選手沒有受傷。過去兩年中，戴資穎在去年11月的香港賽因手腕傷勢退賽，她也在羽球年終賽傷退。1月初的馬來西亞大師賽，戴資穎看起來也很不舒服，她也在八強賽輸球，之後也退出印尼大師賽。

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現年28歲的印度前球后賽娜近年飽受傷勢所苦。（資料照，美聯社）

戴資穎有著手腕傷勢，而印度前球后賽娜（Saina Nehwal）則受到脛骨傷勢所苦，從歷史上來看，膝傷總是最多。印度物理治療師、運動科學家Nikhil Latey表示，「這是該項運動中最常見的傷痛，該運動對敏捷性有極大的要求，是以非常快的速度改變移動方向，幾乎每個關節都承受極大壓力，但膝關節可能承受的壓力最大。」Nikhil Latey曾幫助賽娜治療膝傷。

該文也提到中國名將李雪芮在2016年里約奧運因右膝前十字韌帶斷裂，約1年多才回到賽場。而日本女將奧原希望則是在2017年贏得世錦賽冠軍，2個月後的比賽因膝傷退賽；泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon）在2017年也因膝傷缺陣約2個月；中國前球后王琳也是在2012年因左膝前交叉韌帶斷裂，隔年決定退休。

西班牙名將瑪琳因右膝前十字韌帶斷裂，至少要休養半年。（資料照，法新社）

《ESPN》也點出，選手年紀大是受傷的高風險因素之一，Nikhil Latey指出，某些類型的選手更容易受傷，「那些經常受傷的女運動員，不僅僅是她們打球更具侵略性，而且是在球場上大量跑動的選手。」

Nikhil Latey說，「很多受傷的球員都是在23歲、24歲，她們的黃金時期即將結束，妳可以讓身體承受很大的壓力而不受傷，但現在不行了。」他強調，超過這年紀之後，身體會開始經常受傷。

該文也提到羽球賽事密集的問題，羽球運動對每個球員的肌肉和肌腱造成壓力、受傷，現在的選手參加的賽事比以往更多，2018年起世界羽聯要求選手們一年必須參加12場巡迴賽，這讓許多球員公開抱怨，像是賽娜曾說，「比賽時間太密集，我們只是人。」

「工作量肯定增加，兩年前，一年有12場超級巡迴賽，選手們要參加10場，現在球員們則是要參加12場，只有2個月沒有比賽，所以他們要在10個月內的時間進行『背靠背』參加比賽。」Nikhil Latey說，一旦過了24歲，需決定要專注於哪些比賽，「不再是看妳的天分，而是看身體狀況。」

日本女將奧原希望。（資料照，美聯社）

先前在印尼大師賽一輪遊的奧原希望就說，3月初的全英賽之前她不會再參加任何比賽，表示現在沒有傷勢，但因為之前的巡迴賽，身體疲勞還未恢復，她想在比賽前專心休養。

而瑪琳的受傷，外界認為可能會缺陣數個月，賽娜則表示，「有些傷勢妳不能說。有人受傷後恢復比較快，而我是自手術後，需要很長的時間復原，並修正我的移動。」她說，「我參加奧運時膝蓋受傷，當時總是在哭，不得不接受手術。所以我很明白從這樣的傷痛中恢復有多困難，該運動就是這麼地殘酷。」

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