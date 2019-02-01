NBA》放大絕搶一眉哥 湖人：詹皇之外皆可換！

為了交易來A.戴維斯（左），湖人不席將詹姆斯（右）以外的所有球員都擺上交易桌。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕A.戴維斯（Anthony Davis）拋「賣我」震撼彈，爆發各隊的搶人大戰，雖然之前有記者指出，鵜鶘目前沒打算將A.戴維斯交易至湖人，不過為了搶下這位頂級長人，紫金軍團已表態陣中除「詹皇」詹姆斯之外，其他球員都能被擺上交易桌。

A.戴維斯前幾天宣布自己希望被交易到其他球隊，而他的經紀人正好跟詹姆斯（LeBron James）是同一個人，都是保羅（Rich Paul），引發外界遐想。不過雖然湖人看似贏面最大，但握有主動權的仍是鵜鶘隊。

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為了追逐A.戴維斯，聯盟爆發搶人大戰，公鹿率先挑明表示，除了「字母哥」亞德托昆波 （Giannis Antetokounmpo）都可以換；擁有全聯盟最好籌碼的塞爾提克雖然礙於「羅斯條款」目前暫時不能出手，不過也喊出厄文（Kyrie Irving）之外，沒有球員是非賣品。

而記者Ramona Shelburne今透露，湖人也跟進公鹿和綠衫軍，喊出除了詹姆斯之外，其餘球員都可以談，還為鵜鶘提供了5種不同的交易方案，兩隊在交易截止前可能透過電話再溝通。

Regarding the Lakers and Pelicans conversations today, I’m told it’s “common sense to assume no one but LeBron James would be untouchable” — Ramona Shelburne （@ramonashelburne） January 31, 2019

如果湖人本季無法透過交易換來戴維斯，就只能等到2020年夏天直接與戴維斯簽約，不過屆時為了保持足夠的薪資空間，恐怕將意味他們今夏就無法再引進一位超級巨星。

鵜鶘一哥A.戴維斯。（資料照，法新社）

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