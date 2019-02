NBA》放大絕搶一眉哥 湖人：詹皇之外皆可換！

為了交易來A.戴維斯(左),湖人不席將詹姆斯(右)以外的所有球員都擺上交易桌。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕A.戴維斯(Anthony Davis)拋「賣我」震撼彈,爆發各隊的搶人大戰,雖然之前有記者指出,鵜鶘目前沒打算將A.戴維斯交易至湖人,不過為了搶下這位頂級長人,紫金軍團已表態陣中除「詹皇」詹姆斯之外,其他球員都能被擺上交易桌。

A.戴維斯前幾天宣布自己希望被交易到其他球隊,而他的經紀人正好跟詹姆斯(LeBron James)是同一個人,都是保羅(Rich Paul),引發外界遐想。不過雖然湖人看似贏面最大,但握有主動權的仍是鵜鶘隊。

為了追逐A.戴維斯,聯盟爆發搶人大戰,公鹿率先挑明表示,除了「字母哥」亞德托昆波 (Giannis Antetokounmpo)都可以換;擁有全聯盟最好籌碼的塞爾提克雖然礙於「羅斯條款」目前暫時不能出手,不過也喊出厄文(Kyrie Irving)之外,沒有球員是非賣品。

而記者Ramona Shelburne今透露,湖人也跟進公鹿和綠衫軍,喊出除了詹姆斯之外,其餘球員都可以談,還為鵜鶘提供了5種不同的交易方案,兩隊在交易截止前可能透過電話再溝通。

Regarding the Lakers and Pelicans conversations today, I’m told it’s “common sense to assume no one but LeBron James would be untouchable”