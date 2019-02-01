日職》「危機感」的一年 陽岱鋼埋頭狂練觸擊

陽岱鋼。（取自巨人官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕日職今天正式開訓，效力讀賣巨人的旅日好手陽岱鋼返日後馬上展開自主訓練，除了打擊練習外，陽岱鋼也針對觸擊進行加強，每次都練習超過1個小時，他笑說：「觸擊是不可或缺，常常會練到忘了時間。」

陽岱鋼去年因觸身球導致左手背骨折，整年出賽87場，休養2個多月才回到球場，但也從開路先鋒變成後段棒次，先發機會也大為減少，陽岱鋼今年以全勤出賽為目標，並說道：「不知道今年有多少上場機會，我只能全力去拚了！」

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陽岱鋼過去效力火腿，11年只累積38次犧牲觸擊的紀錄，轉隊巨人這2年也只有5次，而陽岱鋼今年自主訓練針對觸擊加強練習，對此，他表示，「以我現在的立場，能做的都必須要去做，就算面對想打的速球，若是教練下達觸擊戰術的話，我也必須完成才行的指令，不能說『我不行』。」

本季巨人一軍外野手除了陽岱鋼，還有新加盟的丸佳浩，以及龜井善行、重信慎之介、洋將葛雷諾等人，丸佳浩將會是不動中外野先發，左右外野將會面臨6搶2的局面，陽岱鋼力拚卡位右外野先發位置。

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