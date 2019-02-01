NBA》盼KP簽長約 獨行俠派「偶像」諾威斯基出馬

KP的偶像正是獨行俠精神領袖諾威斯基。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今透過交易得到明星前鋒「KP」波辛傑斯（Kristaps Porzingis），美媒報導KP傾向先簽合格報價合約，而獨行俠則寄望諾威斯基（Dirk Nowitzki）和東契奇（Luka Doncic）親自出馬，能說服KP答應提前簽長約。

尼克季前未能與波辛傑斯達成共識，雙方無法完成續約，因此波辛傑斯將在今年球季結束後，成為受限自由球員，而尼克則將獲得1000萬美元的薪資空間，今天波辛傑斯確定被交易至獨行俠後，《The Athletic》記者Shams Charania報導，KP傾向在季後先簽450萬美元的合格報價合約，等到2020年成為非受限自由球員後再簽長約。

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《Bleacher Report》認為，波辛傑斯因為左膝前十字韌帶撕裂開刀，已經將近1年沒有出賽，雖然上月檢查確認傷勢已經痊癒，但能否趕在本季復出仍是未知數，若KP能在下季打出場均22.7分6.6籃板2.4阻攻的傷前水準，有助他在2020年成為非受限自由球員時爭取長約。

《ESPN》則說，消息來源指出，獨行俠希望能在今年季後就與KP改簽長約，對於出動「偶像」諾威斯基，以及「好友」東契奇的「溫情牌」攻勢相當有信心。波辛傑斯去年夏天在皇馬隊的機構做復健，已與東契奇建立好交情。

獨行俠總教練卡萊爾（Rick Carlisle）也說，波辛傑斯是一位很有天分的年輕球員，在許多方面都與諾威斯基非常相似，盛讚波辛傑斯和東契奇兩人，就像是當年諾威斯基與奈許（Steve Nash）的組合，唯一差別在於，KP和東契奇的身高比較高。

pic.twitter.com/rTCUW6qLzt — Kristaps Porzingis （@kporzee） 2019年2月1日

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