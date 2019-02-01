NBA》傷癒復出近了！「愛神」洛夫開始進行5對5練習

洛夫（右）開始進行5對5練習賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士明星前鋒洛夫（Kevin Love）去年腳趾因傷開刀，一個月前情況還不明朗，不過今天傳出好消息，《ESPN》獨家報導他已經開始進行5對5全面練習，離重返戰線跨了一大步，不過復出日期仍未知，得考量最近的練習狀況。

洛夫從11月初開刀至今已經休養約3個月，總算傳出復出消息，今《ESPN》獨家報導，洛夫已經開始進行5對5練習賽，離重返賽場更進一步。騎士主帥德魯（Larry Drew）透露：「他（洛夫）移動得非常好、投籃狀況也不錯。」

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「我們要再考量他進行高強度的練習狀況，如果很順利會繼續下一步的練習，看看他的狀況如何，但我無法預測他什麼時候會真正準備好。」德魯說，他也透露，洛夫自己投球沒有問題，不過有人防守、碰撞又是另一回事，一方面希望他盡快歸隊，又擔心他的傷勢。

騎士目前傷兵累累，一月以來15場比賽僅拿下3勝，目前戰績11勝41敗，東部排名倒數，僅勝於尼克。

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