NBA》球迷投票都空氣？明星賽替補名單出爐 羅斯魏德都落選

〔體育中心／綜合報導〕NBA今天公布明星賽替補名單，在球迷投票中遙遙領先的獨行俠19歲新秀東契奇（Luka Doncic）、灰狼「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）和熱火「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）最後都未能入選，而今年勇士D.格林（Draymond Green）也落選，前兩年都有4人入選的灣區大軍，今年明星賽只剩3人。

西部替補名單有：雷霆魏斯布魯克（Russell Westbrook）、鵜鶘A.戴維斯（Anthony Davis）、勇士K.湯普森（Klay Thompson）、拓荒者里拉德（Damian Lillard）、馬刺艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）、灰狼湯斯（Karl-Anthony Towns）以及金塊約基奇（Nikola Jokic）。

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西部替補名單。（取自NBA官方推特）

東部替補名單則有：暴龍羅利（Kyle Lowry）、溜馬歐拉迪波（Victor Oladipo）、魔術伍切維奇（Nikola Vucevic）、活塞（Blake Griffin）、公鹿米德爾頓（Khris Middleton）、七六人B.西蒙斯（Ben Simmons）和巫師畢爾（Bradley Beal）。

東部替補名單。（取自NBA官方推特）

溜馬歐拉迪波因右膝四頭肌腱斷裂無緣明星賽，《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski透露，指出 遞補人選最有可能在籃網 D.羅素（D'Angelo Russell）和七六人J.巴特勒（Jimmy Butler）之中二選一。

The crew's predictions for the West reserves.



Find out the rest of the #NBAAllStar participants tonight at 7pm ET on TNT! pic.twitter.com/rm01JPi01Y — NBA on TNT （@NBAonTNT） January 31, 2019

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