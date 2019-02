NBA》球迷投票都空氣？明星賽替補名單出爐 羅斯魏德都落選

〔體育中心/綜合報導〕NBA今天公布明星賽替補名單,在球迷投票中遙遙領先的獨行俠19歲新秀東契奇(Luka Doncic)、灰狼「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)和熱火「閃電俠」魏德(Dwyane Wade)最後都未能入選,而今年勇士D.格林(Draymond Green)也落選,前兩年都有4人入選的灣區大軍,今年明星賽只剩3人。

西部替補名單有:雷霆魏斯布魯克(Russell Westbrook)、鵜鶘A.戴維斯(Anthony Davis)、勇士K.湯普森(Klay Thompson)、拓荒者里拉德(Damian Lillard)、馬刺艾德瑞吉(LaMarcus Aldridge)、灰狼湯斯(Karl-Anthony Towns)以及金塊約基奇(Nikola Jokic)。

西部替補名單。(取自NBA官方推特)

東部替補名單則有:暴龍羅利(Kyle Lowry)、溜馬歐拉迪波(Victor Oladipo)、魔術伍切維奇(Nikola Vucevic)、活塞(Blake Griffin)、公鹿米德爾頓(Khris Middleton)、七六人B.西蒙斯(Ben Simmons)和巫師畢爾(Bradley Beal)。

東部替補名單。(取自NBA官方推特)

溜馬歐拉迪波因右膝四頭肌腱斷裂無緣明星賽,《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski透露,指出 遞補人選最有可能在籃網 D.羅素(D'Angelo Russell)和七六人J.巴特勒(Jimmy Butler)之中二選一。

