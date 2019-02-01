MLB》艾倫納多8億續留洛磯 創下薪資仲裁紀錄

艾倫納多。（資料照，今日美國）





〔體育中心／綜合報導〕為了避免走上仲裁庭，洛磯與當家三壘手艾倫納多（Nolan Arenado）今天達成協議，雙方簽下1年2600萬美元（約8億台幣）的合約，超越前藍鳥球星唐納森去年所創的2300萬美元（約7.07億台幣），創下薪資仲裁球員最高年薪紀錄。

洛磯本季有8人具有薪資仲裁資格，在期限前艾倫納多仍未與球團達成共識，他希望年薪能升至3000萬美元，不過球團只願意提供2400萬美元，雙方價碼有落差，雖然將下個月將召開薪資仲裁庭，但這段時間雙方仍都能持續談判，不過他刷新紀錄是遲早的事情。

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洛磯積極與艾倫納多溝通，根據《ESPN》報導指出，球團老闆蒙佛特（Dick Monfort）和總管布里迪奇（Jeff Bridich）都出馬談合約，最後協議新球季年薪為2600萬美元。

艾倫納多上季敲出38轟，3度拿下國聯全壘打王，連續3季至少繳出35轟、110點以上的成績，他也締造國聯三壘手金手套6連霸壯舉，成為史上第1位生涯前6年都拿金手套的內野手。

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