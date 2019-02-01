韓職》王維中前隊友羅成範 表明想挑戰大聯盟

羅成範。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣投手王維中前隊友、NC恐龍外野手羅成範今年季後能以入札方式挑戰大聯盟，他日前表示，想要挑戰大聯盟舞台，只要條件合適就會旅美。而羅成範的經紀人和王維中一樣，都是知名經紀人波拉斯（Scott Boras）旗下的球員。

《韓聯社》報導，羅成範表示，「我想要挑戰大聯盟，但必須要有合適的條件。」他說，「如果條件不錯，那我會和家人、球隊來談談。」

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羅成範在韓職6年都效力NC恐龍，上季繳出打擊率0.318、23轟、91分打點的好表現，整體攻擊指數為0.902，另有15次盜壘成功。

羅成範連5年至少有20轟、90分打點，職棒生涯6年中有5年盜壘至少雙位數；此外，他也是名擁有強肩的外野手，曾於2014年、2015年獲得外野金手套，連6年入選韓職明星賽。

羅成範也是波拉斯的客戶，波拉斯公司日前安排他到美國參加為期三週的訓練營，「我原本可在家訓練，但自己想嘗試美國的訓練系統。」羅成範說，「我度過很棒的時光，盡量運用過去這三週時間努力訓練，我回來後更有信心了。」

羅成範。（資料照，記者王藝菘攝）

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