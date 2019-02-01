MLB》力拚開季25人名單 林子偉穿回5號球衣

林子偉下季穿回5號球衣。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台將林子偉已在昨天赴美備戰新球季，為開季25人名單努力，波士頓當地媒體報導，紅襪近日更動部分球衣背號，林子偉下季將能穿回別具意義的5號球衣。

《波士頓全球報》記者Pete Abraham在推特上指出，紅襪在春訓前調整部分球衣背號，球星普萊斯（David Price）改穿10號，原背號所有人的板凳教練Ron Roenicke改穿30號，而林子偉則穿回5號球衣。

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本報專訪報導指出，林子偉前年換穿5號球衣，承襲游擊名將賈西亞帕拉（Nomar Garciaparra）背號，代表紅襪的看重，然而卻在去年季中因為明星二壘手二壘手金斯勒（Ian Kinsler）加盟，守備位置重疊的林子偉，不僅被下放3A，還在未被通知的情況下，讓出5號球衣，改穿30號。

林子偉受訪時坦言，因為沒有被事先告知，自己很難不在意，一開始他真的很難過，氣自己沒能把握好上場的機會，守不住背號和守備位置。林子偉也曾透露，他有考慮改穿偶像鈴木一朗的51號球衣，但想等到春訓時看狀況再做決定。

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