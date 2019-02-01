NBA》厄文攜手詹皇、AD組三巨頭？內部人士駁斥：太可笑！

綠衫軍內部消息人士指出，就算厄文（右）季末不續約，也不可能再與昔日大哥詹姆斯（左）聯手。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕《Bleacher Report》之前曾報導指出，本季結束就能跳出合約的塞爾提克明星後衛厄文（Kyrie Irving），可能會到洛杉磯再與老隊友詹姆斯（LeBron James）再續前緣，不過今塞爾提克隨隊記者Adam Himmelsbach卻撰文駁斥這項消息，並指出有綠衫軍內部人士認為這謠言相當「可笑」。

根據《Bleacher Report》記者Ric Bucher報導指出，若湖人能順利交易來A.戴維斯（），那今年將季後就能成為自由球員的厄文，有可能也會來到湖人，攜手詹皇、一眉哥，組成湖人三巨頭。

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《波士頓環球報》記者Adam Himmelsbach今撰文指出，一位與厄文關係密切的消息人士透露，目前沒有任何跡象顯示厄文在合約到期後就會離開綠衫軍，但也強調就算厄文到時候真的離開波士頓，也不可能再與詹姆斯重聚，因為這樣的說法實在很太可笑。

厄文過去曾與詹姆斯和洛夫（Kevin Love）組成騎士三巨頭，率領球隊連3年闖進總冠軍戰，在2016年奪下隊史首冠，終結克利夫蘭52年的冠軍荒，厄文在2017年季後向球團自請交易，最後被交易至塞爾提克，騎士冠軍陣容解體，詹姆斯也在該年球季結束後轉戰湖人。

厄文本季因公開指責隊友引起軒然大波，體會到當老大並不是件容易的事，厄文也曾打電話給詹姆斯致歉，請教他如何領導球隊，被視為是兩人關係逐漸破冰。

而談到關於厄文的交易流言，塞爾提克總管安吉（Danny Ainge）則表示：「我和厄文每天都保持聯繫，對於那些人們在媒體發布的東西，我一點都不在乎，我們只需要專注在自己的球隊和球員身上就好。」

不過當被問到會不會想續留厄文時，安吉也說：「當然，我們一定會想把厄文留下來，就讓時間來證明一切吧。」

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