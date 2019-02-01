韓職》老將「薪」情差 尹錫珉遭減薪10.5億韓圓創史上最慘

起亞虎投手尹錫珉季後遭減薪10.5億韓圓，創下韓職最大減薪紀錄。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓職棒這個休賽季對部分老將而言，肯定是個寒冬。具有旅美資歷的32歲起亞虎投手尹錫珉，上季一勝難求、防禦率6.75創生涯最差，季後遭減薪10.5億韓圓（約新台幣3112萬元），創下韓職最大減薪紀錄。

尹錫珉在2011年繳出17勝5敗防禦率2.45的優異成績，單季賞出178次三振，該年獲得勝投王、三振王、防禦率王，為韓職投手三冠王，也是2011年賽季的年度MVP。尹錫珉在2014年赴美加盟金鶯，但隔年就回韓職。

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起亞虎投手尹錫珉曾赴大聯盟加盟金鶯，但只打一個球季就回韓職。（資料照，美聯社）

尹錫珉於2015年和起亞虎簽下年薪12.5億韓圓、簽約金40億韓圓的4年大合約，總值約90億韓圓，是韓職投手最大合約。但他去年表現不佳，出賽28場有3場先發，繳出0勝8敗11次救援成功，防禦率6.75是生涯最糟，每局被上壘率（WHIP）高達1.62。

《中央日報》報導，尹錫珉遭扣薪10.5億韓圓是韓職史上最大減薪幅度，2019年賽季的薪水只剩2億韓圓（約新台幣592萬元）。

曾在2009年以14勝獲得韓職勝投王的三星獅37歲投手尹盛桓，他在2014年和球隊簽下4年總值80億韓圓的合約，但簽了大約後，尹盛桓投球表現不佳，上季先發24場繳出5勝9敗的成績，防禦率6.98是生涯最差。尹盛桓和三星獅再簽1年10億總值韓圓的合約，但比起先前的合約縮水不少；此外，尹盛桓這一年合約，年薪為4億韓圓，其餘6億韓圓是激勵獎金。

42歲老投手林昌勇季後遭到起亞虎釋出，至今沒有找到新東家；35歲老將崔俊蓆季後被NC恐龍釋出，他在這個冬天還赴澳職的吉朗韓國隊（Geelong-Korea）打球。

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