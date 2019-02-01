NBA》洛斯扮「板凳暴徒」 暴砍30分領軍退溜馬

洛斯今挺身而出，上場27分鐘就高效率砍下全場最高的30分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕近期戰績慘兮兮的魔術今再主場迎戰傷兵纏身的溜馬，開局魔術雖然就打得強勢，然而比賽中段命中率下滑，一度讓溜馬將比分反超，所幸今板凳出發的洛斯（Terrence Ross）大放異彩，豪取本季新高30分，終場魔術就以107：100擊退來訪的溜馬，終結4連敗。

魔術開局就打出11：0的攻勢取得領先，次節繼續內外開花，洛斯命中三分球又要到犯規，漂亮完成「四分打」後，一度幫助魔術取得雙位數領先，不過溜馬也不是省油的燈，靠著T.楊恩（Thaddeus Young）在籃下連續得手，回敬一波11：2，上半場打完就將比分追到僅剩3分落後。

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易籃後，M.透納（Myles Turner）先擦板放進2分，D.柯利森 （Darren Collison）切入又拿2分，直接將分數逆轉超前，來到決勝節後，魔術火力卻突然甦醒，第四節才開打不到4分鐘，T.羅斯就獨砍8分，再靠著伍切維奇 （Nikola Vucevic）、奧古斯丁（D.J. Augustin）攜手將領先差距擴大，無力反撲的溜馬最後就以7分之差吞敗。

魔術洛斯今挺身而出，上場27分鐘就高效率砍下全場最高的30分，另有4籃板、3抄截，奧古斯丁則拿下全隊次高的20分，伍切維奇17分10籃板與艾薩克（Jonathan Isaac）13分13籃板都繳出「雙十」成績。

自從陣中一哥歐拉迪波（Victor Oladipo）因傷報消以來，還沒能開胡的溜馬，而取代歐拉迪波的先發位置的T.艾文斯 （Tyreke Evans）今又高掛傷兵，今他們四人得分上雙，M.透納砍下全隊最高27分，波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）21分4籃板，T.楊恩16分10籃板，D.柯利森則是拿下16分10助攻，溜馬在不敵魔術後苦吞4連敗。

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