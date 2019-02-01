中職》今年統一獅主場賽事轉播權 由ELEVEN SPORTS取得

統一獅今年主場賽事將改由ELEVEN SPORTS轉播。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕2019年統一獅主場賽事開幕戰首戰3月24日於台南棒球場開打，去年球隊與FOX結束三年賽事轉播合約後，球團也努力與各平台洽談賽事轉播權益，今天與ELEVEN SPORTS達成轉播共識，2019年統一獅主場賽事轉播將共同合作。

今年一月ELEVEN SPORTS努力不間斷，近日與中華職棒統一獅隊達成共識，爭取到統一獅隊主場比賽有線電視獨家轉播權，ELEVEN SPORTS 2017年進軍台灣，期許能成為台灣新世代的體育頻道，投注在賽事轉播上的努力和誠意。

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這次爭取到統一獅隊有線電視獨家轉播權，ELEVEN SPORTS將會為統一獅隊特別量身打造主場轉播風格並將提供全平台式的合作，從球賽轉播面、內容製作面、行銷宣傳面上將會打造統一獅隊全新風格，期盼能帶給球迷更創新的觀賽體驗。

另外，ELEVEN SPORTS今年也轉播桃猿主場賽事，中信兄弟主場比賽由緯來轉播，富邦悍將主場賽事則是Win TV轉播，換句話說，本季FOX將退出中職比賽轉播行列。

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