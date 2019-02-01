NBA》華頓烏紗帽不保？美媒爆奇德可能成湖人主帥

湖人總教練華頓與詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季迎來「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的湖人，稍早被爆出為爭取A.戴維斯，幾乎將除了詹皇以外的所有球員都擺上交易桌，更有記者直指總教練華頓（Luke Walton）的烏紗帽恐怕也不保！

湖人擁有詹姆斯之後戰力大升級，一度衝上西部第4，不過在他因傷缺陣後球隊卻頓時陷入困境，跌落到8強之外。《Bleacher Report》記者Ric Bucher今指出，湖人高層有意要裁掉華頓，而前公鹿主帥、NBA大三元製造機奇德（Jason Kidd）有望成為湖人新主帥。

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「聯盟都在傳奇德很可能會接掌華頓的兵符，他的名字很早以前就常常跟湖人連在一起，只不過湖人老板珍妮巴斯（Jeanie Buss）都會把這方面的消息壓下來。」Ric Bucher說道。

45歲基德在2014年卸下籃網兵符，隨即轉往公鹿執教，帶兵4個球季繳出139勝152敗，前3季也有2次打入季後賽，可惜都在首輪遭到淘汰，去年年初就遭公鹿開除，而尼克隊在找新教練時，他也曾毛遂自薦，不過當時尼克選擇的是另一位也失去飯碗的主帥費茲戴爾 （David Fizdale）。

而美媒過去就曾在開季前爆出詹姆斯無視華頓所下達的戰術，完全照著自己的意思組織球隊進攻，日前ESPN專欄作家Jackie MacMullan在節目中爆料，詹姆斯團隊曾向球團表明，希望能開除華頓。

而雖然老闆珍妮巴斯過去說自己百分之百絕對力挺華頓，不過日前她在受訪時被問到華頓的去留問題時，卻又曖昧地表示記者應該去問目前球隊的事務總裁魔術強森（Magic Johnson）。

Ric Bucher最後也表示：「看現在的情勢，湖人要炒掉華頓只是時間問題了，而奇德應該就會是新主帥的候選人之一，我甚至可以說他應該是希望最大的一位。」

前公鹿總教練奇德。（資料照，法新社）

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